Два дрона упали на дорогу под Калугой

Два беспилотника упали на автодорогу в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Инцидент закончился без взрывов и пожара, никто не пострадал.
Дроны рухнули на 299-м км автодороги М3 «Украина» около поселения Жиздра и на 283-м км недалеко от Думиничей.
«Сегодня утром на автодороге упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия», – написал глава региона в своем телеграм-канале.
Пока специалисты проверяли обломки беспилотников, ГИБДД организовала пути объезда опасных мест на трассе.
Очевидцы рассказали телеграм-каналу Mash, что к дронам были прикреплены видеокамеры. Оба беспилотника были самолетного типа.
Ранее неопознанный объект упал в лесу в Кировском районе Калужской области. После этого случился взрыв. Местные жители и здания не пострадали.
Калуга, Наталья Рязанова
© 2023, РИА «Новый День»
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