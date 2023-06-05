Два дрона упали на дорогу под Калугой

Два беспилотника упали на автодорогу в Калужской области, сообщил губернатор региона Владислав Шапша. Инцидент закончился без взрывов и пожара, никто не пострадал.

Дроны рухнули на 299-м км автодороги М3 «Украина» около поселения Жиздра и на 283-м км недалеко от Думиничей.

«Сегодня утром на автодороге упали два БПЛА. Детонации не произошло, территория оцеплена, на месте проводятся оперативно-технические мероприятия», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Пока специалисты проверяли обломки беспилотников, ГИБДД организовала пути объезда опасных мест на трассе.

Очевидцы рассказали телеграм-каналу Mash, что к дронам были прикреплены видеокамеры. Оба беспилотника были самолетного типа.

Ранее неопознанный объект упал в лесу в Кировском районе Калужской области. После этого случился взрыв. Местные жители и здания не пострадали.

Калуга, Наталья Рязанова

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