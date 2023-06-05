Число краж значимых баз данных в России выросло на треть

С января по май 2023 года злоумышленники опубликовали на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем за тот же период 2022 года, следует из данных «Лаборатории Касперского». В сеть попали 197 млн строк данных пользователей.

«На специализированных форумах за пять месяцев 2023 года было обнаружено 197 млн строк пользовательских данных. Из них 81 млн строк содержали номера телефонов, а 23 млн – пароли», – цитирует сообщение компании агентство «Прайм».

Злоумышленники стали чаще публиковать украденные данные в мессенджерах, а не теневых форумах. С начала года утечки чаще всего случались в сфере ритейла, IT и финансов и затрагивали крупные компании. В 2022 году данные чаще похищали у среднего и малого бизнеса в сфере общепита и онлайн-сервисов.

Похищенные данные чаще всего включают в себя Ф.И.О, адрес электронной почты, номер телефона, пароль пользователя, что позволяет идентифицировать человека. С помощью методов социальной инженерии мошенники получают доступ к персональным данным и аккаунтам. С этой информацией они могут вовлекать россиян в мошеннические схемы, предупредили специалисты.

За четыре месяца 2023 года число утечек данных российских компаний и организаций в 1,5-2,5 раза превысило показатель за тот же период 2022 года.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»