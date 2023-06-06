Белгородский губернатор: сегодня вражеских групп на территории региона нет

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что сегодня на территории региона противника нет.

Отдельно глава области рассказал про село Новая Таволжанка. «Много спрашивают про Новую Таволжанку. На территории Новой Таволжанки противника нет, – сказал Гладков в видео в своем телеграм-канале. – Много инсинуаций, каждый пытается решить свои личные проблемы, комментируя нашу ситуацию, прикладываясь к ней, пытаясь увеличить уровень своей аудитории».

«У нас задача простая – это безопасность людей», – добавил он и назвал самым главным преимуществом «честность взаимоотношений между властью всех уровней и населением». «Надеюсь, что так будет и дальше», – резюмировал Гладков.

Ранее сегодня оперштаб Белгородской области назвал фейком информацию о действии на территории Белгородской области нескольких вооруженных групп противника.

«В настоящее время участились звонки жителям региона о действии на территории области вооруженных диверсионных группах противника. Звонящие в мессенджерах представляются сотрудниками МВД и говорят, что белгородцы могут самостоятельно задержать диверсантов, которые передвигаются на автомобилях полиции, одеты в форму российских военнослужащих с белыми повязками на руках», – сказано в сообщении. В оперштабе подчеркнули, что правоохранители и представители органов власти никогда не будут звонить гражданам в мессенджерах с телефонов других государств.

Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что 4 июня в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки пытались прорваться две группы украинских террористов, однако были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10 террористов, две лодки и один бронеавтомобиль, уточнили в ведомстве.

Белгород, Наталья Петрова

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