российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 5 июня 2023, 13:53 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

Минобороны раскрыло подробности уничтожения диверсантов в Белгородской области

Стали известны новые подробности попытки вчерашнего прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Как сообщило министерство обороны РФ, в результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

В оборонном ведомстве уточнили, что в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки пытались прорваться две группы украинских террористов. «Около 13-ти часов мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», – отметили в минобороны.

«Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории», – сообщили оборонном ведомстве.

Белгород, Светлана Антонова

© 2023, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Украина

ВСУ при попытке наступления на юге потеряли до 300 человек / Глава минобороны Украины рассказал, что ВСУ не успеют использовать летом истребители F-16 / Российские войска остановили прорыв ВСУ и польских наемников в Запорожской области / Минобороны РФ сообщило об отражении украинской атаки в Белгородской области / В Белгородской области идет бой с украинскими диверсантами / Армия России за сутки уничтожила почти 600 боевиков ВСУ: поражены склады боеприпасов и цех по сборке беспилотников / ВСУ нанесли удар по рынку в центре Шебекино / ВС РФ нанесли высокоточные удары по украинским военным аэродромам

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Конфликт на Украине, Россия, Скандалы и происшествия, Украина,