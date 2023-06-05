Минобороны раскрыло подробности уничтожения диверсантов в Белгородской области

Стали известны новые подробности попытки вчерашнего прорыва украинских диверсантов в Белгородскую область. Как сообщило министерство обороны РФ, в результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль.

В оборонном ведомстве уточнили, что в Белгородскую область в районе Новой Таволжанки пытались прорваться две группы украинских террористов. «Около 13-ти часов мск, под прикрытием интенсивного артиллерийского обстрела гражданских объектов, террористы попытались форсировать реку Северский Донец и высадиться на окраине населенного пункта Новая Таволжанка Белгородской области», – отметили в минобороны.

«Ударами авиации и огнем артиллерии подразделений прикрытия Государственной границы Западного военного округа террористические формирования киевского режима были уничтожены. В результате огневого поражения ликвидировано более 10-ти террористов, две лодки и один бронеавтомобиль. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы подавлено пять украинских минометных взводов и уничтожены: боевая машина РСЗО «Град» в районе города Волчанск Харьковской области, а также две самоходные артиллерийские установки Krab польского производства, наносивших удары по российской территории», – сообщили оборонном ведомстве.

Белгород, Светлана Антонова

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