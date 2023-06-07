Под Тулой ребенок погиб под упавшими футбольными воротами

Футбольные ворота упали на ребенка во время игры на спортивной площадке в городе Ефремов. От полученных травм мальчик умер в больнице, сообщили в управлении Следственного комитета по Тульской области.

По версии следствия, 6 июня на спортплощадке около жилого дома по улице Строителей на девятилетнего мальчика опрокинулись незакрепленные футбольные ворота. Скорая доставила ребенка с травмами в больницу, но его не смогли спасти.

По факту смерти мальчика возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 293 УК РФ о халатности органов местного самоуправления. Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил представить ему доклад о ходе расследования дела.

Областная прокуратура начала собственную проверку и оценит, как должностные лица следили за соблюдением требований безопасности при монтаже, содержании и эксплуатации оборудования спортивной площадки.

В Севастополе пятиклассник получил множественные переломы стопы от упавших на него футбольных ворот.

Ефремов, Наталья Рязанова

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