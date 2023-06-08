Присяжные отказали в снисхождении обвиняемому в тройном убийстве и поджоге РОВД в Лисках

Коллегия присяжных в Воронежской области вынесла обвинительный вердикт Виктору Мирскому. Мужчину судили за тройное убийство и поджог отделения полиции в городе Лиски, совершенные в сентябре 2021 года.

Следствие доказало, что 52-летний Мирской поссорился с соседями, поэтому на следующее утро, 16 сентября, приехал к их дому и расстрелял из карабина женщину и двух ее сыновей, в их числе малолетнего ребенка.

В связи с неприязнью к сотрудникам полиции Мирской загодя купил бронежилет, два самозарядных карабина, сменил номера на машине на поддельные и собрал самодельное взрывное устройство. После убийства соседей он приехал к зданию отдела полиции, подорвал дверь и принялся стрелять по сотрудникам в помещении. Один человек был ранен.

Мирской скрылся с места преступления, но 17 сентября его нашли. Мирской отстреливался от полицейских, тем пришлось открыть огонь, и подсудимый был ранен. Ему оказали медицинскую помощь и задержали.

«Мирской признал вину в полном объеме, дал подробные показания, пояснив, что не сожалеет о содеянном. Коллегия присяжных заседателей вынесла обвинительный вердикт Виктору Мирскому, признав его виновным и не заслуживающим снисхождения. На основании вердикта присяжных будет вынесен приговор», – пояснили в пресс-службе Следственного комитета.

Воронеж, Наталья Рязанова

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