ВТБ раскрыл схему обмана с поддельными аккаунтами в мессенджерах

Злоумышленники начали использовать схему с поддельными аккаунтами в мессенджерах, чтобы выманить деньги, предупредили в пресс-службе ВТБ. Такой способ обмана активно используется в социальных сетях.

В банке зафиксировали случаи, когда гражданам поступает сообщение от аккаунта с фотографией и личными данными знакомых людей. Рассылка идет сразу нескольким адресатам, которых просят перевести денег «взаймы» или из-за «экстренной ситуации».

«Сегодня мошенники перешли в новый канал – мессенджеры. С конца прошлого года активность там выросла на 12%», – рассказал старший вице-президент ВТБ, глава департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Центробанк предупредил, что в период ОГЭ мошенники используют тему экзаменов для выманивания денег у пользователей соцсети. Они взламывают аккаунты школьников и используют список друзей для рассылки с просьбой перевести деньги.

Москва, Наталья Рязанова

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