Мошенники запустили новую схему обмана с ОГЭ

Злоумышленники обманом просят деньги от имени школьников и рассылают вредоносное ПО, предупредила пресс-служба Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу.

Мошенники взламывают аккаунты школьников в соцсетях и используют список друзей для рассылки. Кому-то приходит сообщение с просьбой срочно перевести деньги, другим – фишинговые письма. Рассылки проводятся под темой основного государственного экзамена.

«Со взломанного аккаунта аферисты могут прислать вредоносную ссылку с каким-нибудь интригующим предисловием, вроде «ответы на ОГЭ», «оцени мою фотку в конкурсе» и тому подобное», – цитирует сообщение ЦБ агентство «Прайм».

Перейдя по ссылке, ребенок может загрузить на свой гаджет вирус или попасть на фишинговый сайт с формой для персональных данных.

Злоумышленники также используют моду на нейросети и предлагают молодежи доступ к ним. Сначала доступ бесплатный, а потом злоумышленники требуют плату и направляют пользователей на свой сайт для сбора платежных данных.

В России более 1,5 млн выпускников будут сдавать ОГЭ, основной период сдачи которых продлится до 1 июля.

Весной 2022 года порядка 1,5 млн россиян оказались жертвами мошенников в преддверии ОГЭ и ЕГЭ. Мошеннические телеграм-каналы предлагали якобы верные ответы на экзамены за 1-2 тыс. рублей.

Москва, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»