Gloria Jeans потеряла данные более 3 млн пользователей

Злоумышленники похитили с сайта компании Gloria Jeans данные более трех миллионов пользователей. В сети магазинов одежды подтвердили утечку и сообщили о ней в Роскомнадзор.

«Мы уведомили Роскомнадзор о факте утечки данных более трех миллионов пользователей сайта. Предварительно, данные были похищены при проведении технических работ, связанных с сайтом», – цитирует сообщение компании ТАСС.

Gloria Jeans уже принимает дополнительные меры для защиты сведений о пользователях их сайта. Компания извинилась перед клиентами, которым утечка могла доставить неудобства.

С января по май 2023 года злоумышленники опубликовали на 33% больше значимых баз данных российских компаний, чем за тот же период 2022 года. В сеть попали 197 млн строк данных пользователей.

Москва, Наталья Рязанова

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