Минометный обстрел повредил ЛЭП в белгородском селе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о новой атаке на регион. Хутор Лозовая Рудка попал под минометный огонь с украинской стороны.

Жители не пострадали, но обстрел повредил ЛЭП.

«Под минометный обстрел попал хутор Лозовая Рудка Борисовского района. Пострадавших нет, есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к ликвидации последствий», – написал глава региона в телеграм-канале.

Ранее днем житель белгородского села Вязовое пострадал в результате атаки беспилотников-камикадзе ВСУ.

Белгород, Наталья Рязанова

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