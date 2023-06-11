Два беспилотника упали в Калужской области

В двух районах Калужской области нашли упавшие беспилотники, рассказал губернатор региона Владислав Шапша. Никто не пострадал, но есть повреждения у зданий.

Первый аппарат нашли около деревни Стрелковка в Жуковском районе. Крушение аппарата привело к повреждению двух домов.

«Произошло падение беспилотного летательного аппарата. Пострадавших нет. Незначительно повреждены два садовых домика – у них выбиты стекла. На месте работают специальные службы», – написала губернатор в телеграм-канале.

Второй БПЛА ночью упал в лесном массиве в Медынском районе. Пострадавших и разрушений нет, место происшествия обследуют специалисты.

Ранее два беспилотника упали на автодорогу в Калужской области. Очевидцы рассказали, что аппараты не несли взрывчатку, но к ним были прикреплены видеокамеры.

Калуга, Наталья Рязанова

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