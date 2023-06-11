Под Белгородом 15 грузовых вагонов сошли с рельсов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сходе с рельсов 15 вагонов грузового состава. Пострадавших не было.

Железнодорожная авария случилась в Алексеевском городском округе. Вагоны были пустыми, никаких вредных веществ не рассыпалось.

«Рядом с железнодорожной станцией с рельсов сошли 15 грузовых вагонов. Пострадавших нет. Пустой состав следовал до станции одного из предприятий», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы уже работают на месте ЧП и выясняют причины случившегося. Гладков добавил, что авария не вызвала нарушений в движении пригородных поездов.

В Красноярском крае сошли с рельсов пять вагонов грузового поезда. Ни люди, ни экология не пострадали, но пассажиров предупредили о задержках поездов.

Алексеевка, Наталья Рязанова

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