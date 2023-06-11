Двое россиян разбились на машине в Таиланде

Мужчина и женщина с российским гражданством погибли в аварии в тайской Паттайе. Машину буквально разорвало пополам, пишет Bangkok Post со ссылкой на местную полицию.

Двое россиян ехали на арендованном Toyota Altis, но в районе Нонг-Прю на полном ходу врезались в пальму. Авария произошла около 05:00 часов по местному времени. Машину сильно покорежило и частично разорвало на две половины. Прибывшим медикам пришлось вызывать спасателей со специальными инструментами, чтобы вытащить людей из автомобиля.

18-летняя девушка и мужчина 23 лет еще были живы, когда их передали бригаде скорой. Но в результате тяжелых травм оба умерли.

Предварительно, девушка была за рулем и не справилась с управлением. Начато расследование.

В тайском Пхукете два российских туриста попали в ДТП на мотоцикле. Один мужчина погиб на месте, второго с травмами доставили в больницу.

Паттайя, Наталья Рязанова

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