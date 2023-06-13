ВСУ обстреляли два курских поселка: повреждены около 20 домов

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что украинские войска с раннего утра обстреливают поселки Глушково и Теткино в приграничном Глушковском районе. По его данным, в обоих поселках повреждены жилые дома, обошлось без пострадавших.

«На данный момент в Теткино пострадало 9 домов, два из них загорелись. Нарушено газо- и электроснабжение. Поврежден автомобиль. Пострадавших нет. В поселке Глушково повреждены несколько домов», – написал глава региона в своем телеграм-канале.

Как отметил Старовойт, «прямо сейчас» ВСУ продолжают отстреливать Глушковский район. Его пост был опубликован в 7:37 мск.

Позже губернатор уточнил, что украинские боевики выпустили по Глушково 13 снарядов. В результате обстрела повреждено около 10 жилых домов (в одном из них зафиксированы значительные разрушения), несколько административных зданий и два автомобиля. Снаряд также попал в кинотеатр.

После начала специальной военной операции приграничные территории Курской области и соседней Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам со стороны Украины.

Курск, Наталья Петрова

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