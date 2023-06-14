Два человека пострадали при обстреле курского поселка

Посёлок Глушково в Курской области попал под обстрел со стороны Украины. Осколками снарядов ранило двух человек. Пострадавших уже передали медикам, рассказал губернатор региона Роман Старовойт.

«Зафиксировано семь прилётов. Два человека получили осколочные ранения средней степени тяжести. Сейчас они находятся в Глушковской центральной районной больнице, им оказывается вся необходимая помощь. В ближайшее время они будут переведены в областную больницу», – написал глава области в телеграм-канале.

По словам губернатора, корректировка огня велась с помощью беспилотника, летавшего над поселком. Пограничники сбили БПЛА, ослепив противника.

В результате обстрела повреждены два многоквартирных дома и несколько частных домовладений: выбиты окна, посечены фасады и крыши. Также повреждены два административных здания, детский сади и районный Дом культуры. Задело четыре автомобиля. Часть поселка осталась без света.

Ранее днем под огонь с украинской стороны попали три приграничных поселка в Курской области. Повредило технологические линии на спиртзаводе в поселке Теткино, предприятие осталось без электричества.

Курск, Наталья Рязанова

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