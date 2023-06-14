ВСУ вновь ударили по приграничным поселкам Курской области, есть разрушения

Три приграничных населенных пункта в Курской области подверглись обстрелу со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор региона Роман Старовойт. По его словам, на спиртзаводе в поселке Теткино Глушковского района зафиксированы разрушения технологических линий, нарушено электроснабжение.

Кроме того, под обстрел попали села Коровяковка и Попово-Лежачи, уточнил глава области. «Здесь обошлось без повреждений», – написал он в Telegram.

Накануне при обстреле ВСУ поселка Теткино пострадало 9 домов, также было нарушено газо- и электроснабжение. Обошлось без пострадавших.

Курск, Наталья Петрова

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