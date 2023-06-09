Беспилотник атаковал нефтебазу в Курске

Беспилотный аппарат атаковал сегодня нефтебазу в Курске. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Сегодня днем в Курске в районе нефтебазы упал беспилотник. Он рухнул на территории резервуарного парка, не вызвав никаких повреждений и разрушений на объекте. На месте сейчас работают дежурные группы спецслужб, ситуация под контролем», – уточнил губернатор.

Ранее сегодня в Белгороде дрон рухнул на офисное здание и загорелся. Никто не пострадал, но незначительные повреждения получили кровля здания и котельная. Кроме того, осколками были повреждены два автомобиля.

Кроме того, утром беспилотник со взрывчаткой врезался в многоэтажный дом в Воронеже. Были повреждены окна и балконы на нескольких этажах. Загорелась крыша соседнего дома, но ее жильцы потушили своими силами. Троих человек посекло осколками стекла. Помощь им была оказана на месте, от госпитализации пострадавшие отказались.

Москва, Андрей Дорофеев

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