Россиянин на мотоцикле погиб в ДТП в Таиланде

Россиянин разбился на мотоцикле недалеко от тайской Паттайи, врезавшись в грузовик. Предварительно, мужчину отвлекла громкая музыка из колонки, которую он вез с собой, пишет Pattaya News со ссылкой на местную полицию.

Авария случилась утром 13 июня в районе Муанг Чонбури. Грузовик остановился на светофоре, когда сзади в него влетел мотоциклист. Управлявший мотоциклом гражданин РФ умер на месте.

Полиция начала расследование. Рядом с россиянином нашли колонку, откуда неслась громкая музыка. Полиция предположила, что музыка могла отвлечь водителя от дорожной ситуации, поэтому и случилось ДТП.

Ранее мужчина и женщина с российским гражданством врезались на машине в пальму. Оба погибли.

Паттайя, Наталья Рязанова

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