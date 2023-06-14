Сбербанк: мошенники узнают о крупных сделках перед тем, как обзванивать россиян

Мошенники изменили тактику и теперь заранее выбирают клиентов банков для обмана. Они узнают о крупных поступлениях на счета россиян и пользуются страхом граждан потерять деньги, рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

«Появился вид мошенничества, который заключается в предварительном подборе потенциальных жертв. Например, мошенники охотятся и даже вкладывают свои средства в получение информации о гражданах, которые только что продали имущество или получили крупные выплаты. Преступники рассчитывают, что, имея на счету крупную сумму, человек беспокоится за ее сохранность», – сказал чиновник в интервью РИА Новости.

Дальше злоумышленники действуют по опробованным схемам и убеждают граждан перевести деньги на «безопасный запасной счет». На самом деле средства оказываются на счетах мошенников.

Кузнецов также предупредил, что злоумышленники для убедительности своего обмана начали рассылать гражданам «удостоверения» банковских сотрудников. Эта уловка убеждает россиян в якобы добрых намерениях звонящего.

Москва, Наталья Рязанова

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