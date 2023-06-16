После взрыва под Курском загорелся склад с пухом

Под Курском ночью произошел пожар на складе с пухом на площади 2 тыс. квадратных метров. Об этом сообщается в телеграм-канале МЧС России.

Сообщение о возгорании на территории склада хранения пуха поступило в оперативную смену в 2:29, уточнила пресс-служба регионального управления ведомства. Подразделения пожарной охраны были направлены по повышенном рангу. В тушении огня задействованы более 40 человек и 10 единиц техники.

Позже в региональном главке МЧС заявили о ликвидации открытого горения. «В 4:39 ликвидация открытого горения», – сказано в сообщении.

Информация о пострадавших не поступала.

Надо отметить, что телеграм-канал Baza сообщал о взрыве перед возгоранием. По предварительным данным, речь идет об атаке беспилотника. Дрон пытался атаковать вышку связи, но зацепив ее, упал на административное здание текстильного предприятия «Бел-Поль», после чего произошел взрыв и вспыхнул пожар. Позже огонь перекинулся на склад.

По данным Baza, происшествие случилось в 2:14 мск. В телеграм-канале опубликовано видео момента взрыва с камеры домофона с указанием времени.

Курск, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»