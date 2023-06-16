Склад текстильного предприятия под Курском мог загореться после атаки БПЛА – губернатор

Спецслужбы проверяют версию о том, что причиной пожара на текстильном предприятии «Бел-Поль» под Курском мог стать украинский беспилотник. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Пожар на территории предприятия, которое является одним из крупнейших производителей одеял и подушек, произошел в ночь на пятницу, 16 июня.

По словам главы региона, подразделения пожарной охраны подтвердили возгорание на складе хранения продукции и в административном здании. В 4:39 мск открытое горение было ликвидировано, в данный момент ведется разбор конструкций и ликвидация последствий.

«Спецслужбы проверяют версию возможной атаки вражеского беспилотника», – отметил Старовойт.

Губернатор пообещал оказать предприятию «всю необходимую поддержку».

Телеграм-канал Baza сообщал, что причиной возгорания мог стать беспилотник. По его данным, БПЛА пытался атаковать вышку связи, но зацепив ее, упал на административное здание «Бел-Поль», после чего произошел взрыв и вспыхнул пожар. Позже огонь перекинулся на склад.

Курск, Наталья Петрова

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