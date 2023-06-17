В небе над ДНР сбили украинский вертолет Ми-24

Российские летчики сбили в Донецкой народной республике украинский вертолет Ми-24. Об этом сообщается в сводке Минобороны России о ходе специальной военной операции.

Вертолет был уничтожен в районе Краматорска, уточнили в ведомстве.

Кроме того, как сообщается, силы ПВО России за сутки перехватили 6 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган».

Также уничтожены 16 украинских беспилотников в районах населенных пунктов Жовтневое, Берестовое Харьковской области, Молодежное, Лозовое, Опытное Донецкой народной республики, Николаевка Луганской народной республики, Шевченково, Чубаревка, Гладкое, Любимовка и Новое Запорожской области.

Ранее сообщалось, что ВС РФ 16 июня нанесли групповой ракетный удар по одному из центров принятия решений ВСУ, объект был поражен.

Москва, Наталья Петрова

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