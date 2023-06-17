Цель поражена: Минобороны заявило об ударе по центру принятия решений ВСУ

Российские военные нанесли ракетный удар по одному из центров принятия решений украинских вооруженных сил – цель удара была достигнута. Об этом сообщило Минобороны России в субботу, 17 июня.

«16 июня Вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и воздушного базирования по одному из центров принятия решений вооруженных сил Украины», – говорится в сообщении.

В военном ведомстве отметили, что назначенный объект поражен.

Напомним, накануне во время визита африканской делегации в Киеве включили сирены воздушной тревоги – украинские власти заявили о российском ракетном обстреле украинской столицы. В ВСУ утверждали, что сбили все запущенные ракеты. Меж тем президент ЮАР Сирил Рамафоса в ходе визита в Киев назвал «дезинформацией и ложью» заявление украинской стороны о ракетном ударе по Киеву со стороны ВС РФ. Об этом сообщал информационный сайт ЮАР News24.

Москва, Наталья Петрова

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