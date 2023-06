Президент ЮАР уличил украинские власти во лжи и дезинформации

Президент ЮАР Сирил Рамафоса во время визита в Киев в пятницу, 16 июня, назвал «дезинформацией и ложью» заявление украинских властей о сегодняшних российских ракетных обстрелах Киева, – сообщает информационный сайт ЮАР News24.

Издание со ссылкой на заявление Рамафосы пишет, что президент ЮАР опроверг заявления, сделанные официальными властями Киева об очередной угрозе российских обстрелов, и назвал это «дезинформацией и ложью».

Кроме того, помощник президента ЮАР Винсент Магвеня, который также находится в Киеве в составе делегации ЮАР, заявил: «Мы приехали, когда произошел так называемый взрыв. Я снял видео из гостиницы здесь, в Киеве. Очень странно, что мы не слышали и не видели взрыва. Здесь явно распространяется какая-то умышленная дезинформация. Ни я, ни мои коллеги не слышали взрывов. Украинские власти зачем-то нагнетают обстановку».

«Мы все были озадачены, когда нас отвезли обратно в гостиницу, и мы проезжали по улицам, где люди шли по своим обычным делам. Это очень странно и в явно является преднамеренной дезинформацией. Если бы угроза действительно существовала, люди не смогли бы так легко выйти из убежищ и как нив чем не бывало пойти по своим привычным делам».

Напомним, что в момент приезда делегации ЮАР в Киеве включили сирены воздушной тревоги.

Следует отметить, что накануне самолет с правительственной делегацией ЮАР, направлявшийся на Украину был задержан в аэропорту им. Фредерика Шопена в Варшаве, – сообщили Associated Press и польское Radio Zet.



Самолет приземлился в аэропорту польской столицы 15 июня. На борту, по информации радио, находилось около 100 человек, в том числе члены правительственной делегации. Как сообщает The Associated Press, самолет задержали на 24 часа, якобы, из-за проблем с разрешением на ношение огнестрельного оружия. Польские пограничники заявили, что сотрудники службы безопасности южноафриканской республики имели при себе оружие, разрешения на провоз которого у них не было.

Киев, Иван Бабурин

