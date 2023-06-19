Число раненых при обстреле белгородских Валуек выросло до 8

По уточненным данным, при обстреле города Валуйки в Белгородской области со стороны Украины пострадали 8 человек. Об этом заявил губернатор региона Вячеслав Гладков. Ранее сообщалось о семи пострадавших. По словам главы области, по Валуйкам за минувшие сутки было выпущено 40 артиллерийских снарядов и 14 снарядов РСЗО «Град».

Среди раненых один ребенок, у пяти пострадавших – осколочные ранения.

«Ребенка с переломом ключицы, мужчину с закрытой черепно-мозговой травмой, три женщины, две из которых с осколочными ранениями и одна с контузией, бригады скорой помощи доставили в Центральную районную больницу. Еще три человека – двое мужчин и одна женщина с легкими осколочными ранениями и контузией – обратились за медпомощью самостоятельно», – уточнил Гладков в своем телеграм-канале.

По его информации, повреждения зафиксированы в пяти многоквартирных домах и четырех частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады. Также повреждены три легковых автомобиля.

Позже Гладков сообщил об обстреле ВСУ хутора Балки Шебекинского округа. По его словам, обошлось без пострадавших, но осколками снаряда повреждены остекление в одном частном доме и линия электропередачи. На месте работают оперативные службы.

Белгород, Наталья Петрова

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