Глава Тамбовской области заявил о погибших при взрыве на пороховом заводе и назвал причину ЧП

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров сообщил, что при взрыве и последующем возгорании на пороховом заводе в городе Котовске есть погибшие.

«К сожалению, есть человеческие жертвы. Вся необходимая помощь пострадавшим будет оказана», – написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, причиной происшествия стал человеческий фактор. «Однозначно заявляю – это не теракт», – подчеркнул глава региона.

Егоров также добавил, что работникам завода и жителям соседних населенных пунктов ничего не угрожает. «Предприятие работает в штатном режиме, технологический цикл не нарушен, производство не остановлено», – уточнил он.

Губернатор сообщил, что сообщение о взрыве с последующим горением на Тамбовском пороховом заводе поступило в МЧС в 14:10. Площадь пожара составила один квадратный метр, огонь потушили в 14:17.

По последним данным, при взрыве и пожаре на пороховом заводе погибли четыре человека, еще 12 пострадали, передает РИА «Новости» со ссылкой на экстренные службы.

Тамбов, Наталья Петрова

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