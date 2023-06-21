Два беспилотника сбиты на подлете к складам воинской части в Подмосковье

В Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбиты три беспилотника, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Губернатор Московской области Андрей Воробьев подтвердил нейтрализацию БПЛА в поселке Калининец Наро-Фоминском городского округа. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений.

«Сегодня два аппарата самолетного типа упали ориентировочно в 5:30 и 5:50 утра на подлете к складам одной из воинских частей в результате противодействия военных. Осколки обнаружены, разрушений и пострадавших нет», – написал глава региона в своем телеграм-канале. Воробьев добавил, что на месте работают спецслужбы, «ведется проверка, территория сейчас оцеплена». Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

По информации источника ТАСС, два беспилотника упали после воздействия РЭБ в районе дислокации Таманской дивизии. Еще один БПЛА упал в Новой Москве в поле в районе деревни Лукино. Отмечалось, что беспилотники рухнули, не повредив какие-либо объекты. Обломки БПЛА будут направлены на экспертизу.

Ранее телеграм-каналы SHOT, Baza и Mash сообщили о падении нескольких беспилотников в Новой Москве и Подмосковье. По данным Mash, перед падением дрона недалеко от деревни Лукино местные жители слышали около 5:00 утра похожий на взрыв громкий звук.

Позже обломки еще двух беспилотников были найдены в районе поселка Калининец рядом с воинской частью в Наро-Фоминском районе. По информации телеграм-канала 112, эти БПЛА были сбиты в районе 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Москва, Наталья Петрова

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