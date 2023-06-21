Минобороны: пресечена атака трех беспилотников ВСУ на объекты в Подмосковье

Минобороны России сообщило, что три украинских беспилотника самолетного типа сегодня безуспешно пытались атаковать объекты в Московской области – все аппараты были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Минобороны обвинило Киев в попытке осуществить террористическую атаку.

«Пресечена попытка киевского режима осуществить тремя беспилотными летательными аппаратами самолетного типа террористическую атаку по объектам на территории Московской области», – говорится в заявлении Минобороны РФ, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

В сообщении отмечается, что все БПЛА были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, «в результате чего потеряли управление и потерпели крушение».

Пострадавших и разрушений нет, добавили в Минобороны.

Ранее сегодня сообщалось, что в Новой Москве и Подмосковье с помощью средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ) сбиты три беспилотника. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что два БПЛА упали в Наро-Фоминском районе на подлете к складам одной из воинских частей. По данным телеграм-канала 112, эти беспилотники были сбиты в районе дислокации 15-го мотострелкового полка Таманской дивизии.

Москва, Наталья Петрова

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