Жителя Хабаровского края задержали за перевод денег на помощь ВСУ

ФСБ задержала жителя Хабаровского края по подозрению в государственной измене. По данным спецслужбы, мужчина переводил криптовалюту на закупку боеприпасов и беспилотников для украинской армии. Об этом сообщил центр общественных связей ФСБ.

«Пресечена противоправная деятельность жителя Советско-Гаванского района Хабаровского края, причастного к совершению государственной измены в форме оказания финансовой помощи Вооруженным силам Украины в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации», – говорится в сообщении спецслужбы.

Как отметили в ФСБ, задержанный, используя «криптовалютные инструменты», переводил свои деньги через третьих лиц, проживающих на Украине, «на счет иностранного благотворительного фонда для приобретения ВСУ беспилотных летательных аппаратов, тепловизионных прицелов, боеприпасов и медицинского обмундирования».

Ведомство возбудило дело по статье 275 УК РФ (Государственная измена). По данной статье задержаннному грозит наказание вплоть до пожизненного заключения.

Накануне сообщалось, что в Мордовии сотрудники ФСБ задержали уроженку Украины по подозрению в госизмене – женщина собирала данные для службы безопасности Украины. А в Кабардино-Балкарии спецслужбы задержали 44-летнего гражданина Украины, подозреваемого в шпионаже. По информации ФСБ, мужчина по заданию Службы безопасности Украины собирал и передавал за рубеж информацию военного характера.

Москва, Наталья Петрова

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