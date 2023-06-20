В Мордовии задержали женщину, собиравшую информацию для СБУ

В Мордовии задержали уроженку Украины по подозрению в государственной измене. Женщина собирала данные для службы безопасности Украины.

Как сообщили в региональном управлении ФСБ, подозреваемая была задержана в Саранске. Она собирала информацию о сотрудниках российских спецслужб, а также об объектах военного и энергетического комплексов региона.

«Полученные сведения фигурантка пыталась передать организации, действующей под патронажем СБУ», – говорится в сообщении. В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по ст. 275 УК РФ (государственная измена).

«Задержанная в качестве подозреваемой вину признала полностью. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении нее меры пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в спецслужбе.

Саранск, Зоя Осколкова

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