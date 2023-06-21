Число пострадавших при взрыве на пороховом заводе выросло до 13

В Тамбовской области уточнили число пострадавших при взрыве на пороховом заводе. Жертвами ЧП стали пять человек, 13 получили травмы.

Как сообщили в региональном главке МЧС, пожарные в течение нескольких минут локализовали, а затем и потушили пламя. Площадь возгорания составила 1 кв. м.

«Пострадали 18 человек, пятеро из них погибли и 13 госпитализированы», – говорится в сообщении.

Как ранее заявил губернатор Тамбовской области Максим Егоров, причиной происшествия стал человеческий фактор.

Тамбов, Зоя Осколкова

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