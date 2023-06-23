В Турции задержали иностранца за подготовку крупного теракта в Стамбуле

В Турции спецслужбы задержали иностранца, который планировал крупный теракт в Стамбуле. Гражданство подозреваемого не называется, сообщила газета Milliyet.

По сведениям издания, задержанный был боевиком международной террористической организации «Исламское государство» (запрещено в России).

Подозреваемого задержали в ходе спецоперации в стамбульском районе Бахчелиэвлер. У него дома в ходе обыска было обнаружено и изъято два незарегистрированных пистолета, магазины к ним, а также взрывчатка. По данным следствия, задержанный детально изучал информацию о террористических актах, совершенных в Турции ранее, уточняет TRT Haber. После допроса в полицейском участке подозреваемый был арестован.

Напомним, в результате теракта на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула в ноябре прошлого года погибли 6 человек, более 80 человек пострадали. По подозрению в подрыве взрывного устройства задержали гражданку Сирии. Женщина заявила, что ее обучали курдские боевики.

Анкара, Наталья Петрова

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