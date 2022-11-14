российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 14 ноября 2022, 12:29 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

При взрыве в Стамбуле пострадали трое граждан России

При взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбуле пострадали трое российских граждан. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», – говорится в сообщении. Подробности не уточняются.

Напомним, мощный взрыв прогремел в центре Стамбула на улице Истикляль в воскресенье, 13 ноября. Четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Пострадали порядка 81 человека, которых отвезли в несколько больниц. По состоянию на утро понедельника, 50 пострадавших выписаны из больниц, пять раненых находятся в реанимации.

Власти Турции классифицировали произошедшее как теракт. Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что за взрывом бомбы в Стамбуле стоят сторонники запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии. По подозрению в подрыве взрывного устройства задержана женщина. Кадры с задержанием подозреваемой публикуют турецкие СМИ. По предварительным данным, женщину задержали в арендованной квартире. Задержанная женщина оказалась гражданкой Сирии. Она заявила, что ее обучали курдские боевики, сообщает газета Milliyet.

Добавим, что полиция задержала более 20 человек, которые могут быть причастны к теракту.

Стамбул, Наталья Петрова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Турция

В Стамбуле 50 пострадавших при взрыве выписаны из больниц / Турция нарастила экспорт одеял и печей в Европу на 20-40% / Российские туристы по ошибке прилетели в турецкий Мардин вместо Мадрида / Турция частично оплатила российский газ рублями / Турция запретила пролет над своей территорией самолетам с двойной регистрацией / Лояльный к россиянам банк Турции ужесточает условия – депозит вырос в 10 раз / Инфляция в Турции ускорилась до 85,51% / Эрдоган: Шольц передумал отказываться от сотрудничества с Россией

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Турция,