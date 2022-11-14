При взрыве в Стамбуле пострадали трое граждан России

При взрыве на пешеходной туристической улице Истикляль в центре Стамбуле пострадали трое российских граждан. Об этом сообщило Генконсульство РФ в Стамбуле на своей странице в соцсети «Вконтакте».

«В настоящее время угроза их жизни отсутствует. Генеральное консульство продолжает отслеживать ситуацию», – говорится в сообщении. Подробности не уточняются.

Напомним, мощный взрыв прогремел в центре Стамбула на улице Истикляль в воскресенье, 13 ноября. Четыре человека погибли на месте, еще двое скончались в больнице. Пострадали порядка 81 человека, которых отвезли в несколько больниц. По состоянию на утро понедельника, 50 пострадавших выписаны из больниц, пять раненых находятся в реанимации.

Власти Турции классифицировали произошедшее как теракт. Глава МВД республики Сулейман Сойлу заявил, что за взрывом бомбы в Стамбуле стоят сторонники запрещенной в Турции Курдской рабочей партии (КРП) из Сирии. По подозрению в подрыве взрывного устройства задержана женщина. Кадры с задержанием подозреваемой публикуют турецкие СМИ. По предварительным данным, женщину задержали в арендованной квартире. Задержанная женщина оказалась гражданкой Сирии. Она заявила, что ее обучали курдские боевики, сообщает газета Milliyet.

Добавим, что полиция задержала более 20 человек, которые могут быть причастны к теракту.

Стамбул, Наталья Петрова

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