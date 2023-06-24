В небе над Курском системы ПВО сбили украинские беспилотники

Сегодня ночью на Курск была совершена атака с помощью беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.
«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.
Местных жителей, которые могут обнаружить осколки сбитых аппаратов, Старовойт попросил обращаться в экстренные службы.
Курск, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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