В небе над Курском системы ПВО сбили украинские беспилотники

Сегодня ночью на Курск была совершена атака с помощью беспилотников со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Ночью в небе над Курском работали наши системы ПВО. Атака БПЛА со стороны ВСУ была успешно отражена, пострадавших и повреждений нет», – сообщил глава региона в своем телеграм-канале.

Местных жителей, которые могут обнаружить осколки сбитых аппаратов, Старовойт попросил обращаться в экстренные службы.

Курск, Зоя Осколкова

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