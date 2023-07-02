Курская деревня осталась без света из-за обстрела ВСУ

Территории Глушковского района в Курской области и Белгородского района в Белгородской области подверглись атакам с украинской стороны. В результате обстрела деревня Елизаветовка осталась без света.

Губернатор Курской области Роман Старовойт заверил, что во время обстрела ВСУ никто не пострадал.

«Недалеко от деревни Елизаветовки насчитали семь прилётов. Пострадавших и разрушений нет, однако деревня в результате обстрела осталась без электроснабжения», – написал глава региона в телеграм-канале.

Он пообещал, что ремонт электросетей начнется сразу, как только выезд к месту происшествия станет безопасным для ремонтных бригад.

Система ПВО отразила атаку на Белгородский район, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

«Над Белгородским районом сработала наша система ПВО. Сбит БПЛА самолетного типа. Оперативные службы уточняют последствия на земле. По предварительным данным, пострадавших нет», – говорится в его сообщении.

Елизаветовка, Наталья Рязанова

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