ВСУ десятки раз за сутки обстреляли поселки в Белгородской области

В Белгородской области за прошедшие сутки зарегистрированы более 60 прилетов со стороны Украины. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
По словам главы региона, 14 артиллерийских снарядов было выпущено по селу Журавлевка в Белгородском районе. 16 прилетов зафиксировано в Волоконовском районе, где ВСУ обстреляли хутор Старый.
«В Грайворонском городском округе по селу Сподарюшино выпущено 12 минометных снарядов, по селу Козинка – 11 минометных снарядов, по хутору Понуры – 3, по окраинам сел Новостроевка-Вторая и Дроновка – 5 и 2 соответственно», – написал Гладков в своем телеграм-канале.
Кроме того, боевики выпустили несколько снарядов из миномета по селам Красное, Белянка и Новая Таволжанка. В селе Середа с дрона были сброшены взрывные устройства.
«Ни в одном из населенных пунктов пострадавших и разрушений нет», – добавил губернатор.
Белгород, Зоя Осколкова
© 2023, РИА «Новый День»
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