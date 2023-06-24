Кадыров о мятеже Пригожина: «Это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству»

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал вооруженный мятеж главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина «предательской авантюрой», которая может привести к «кровавым последствиям».

«Я ни раз предупреждал, что война – не время для озвучивания личных обид и решения споров в нашем тылу. Тыл должен быть всегда спокоен и надежен. Представьте, что сейчас чувствуют ребята в окопах, перед лицом которых враг, а за спиной предательская авантюра. Речь о стабильности, о сплоченности государства, о безопасности граждан», – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Глава Чечни выразил уверенность в том, что верховный главнокомандующий полностью контролирует ход проведения СВО и видит не только одну часть карты, но и всю картину целиком: «И совершенно верно отметил Владимир Владимирович в своем обращении к нации – это военный мятеж! Никакого оправдания подобным действиям нет!».

Кадров обратился к бойцам и призвал их не вестись на провокации, иначе ситуацией воспользуются на Западе для возникновения дестабилизирующей обстановки. «Происходящее – это не ультиматум Министерству обороны. Это вызов государству, и против этого вызова необходимо сплотиться всем вокруг национального лидера: военным, силовикам, губернаторам, гражданскому населению», – отметил чеченский лидер.

Он добавил, что в зоны напряженности уже отправились бойцы Минобороны и Росгвардии по Чеченской Республике. «Мы сделаем все, чтобы сохранить единство России и защитить ее государственность! – подчеркнул Кадыров. – Мятеж должен быть подавлен, и если для этого необходимо принять жесткие меры, то мы готовы!»

Напомним, накануне вечером разгорелся громкий скандал. Пресс-служба главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина распространила заявление предпринимателя, что по тыловым лагерям бойцов организации были нанесены ракетные удары со стороны российских войск. При этом предприниматель обвинил в ЧП «военное руководство» и заявил о намерении разобраться с организаторами провокации. В Минобороны назвали это информационной провокацией.

Позже в Национальном антитеррористическом комитете сообщили, что заявления основателя ЧВК «Вагнер» стали основанием для возбуждения уголовного дела о призыве к вооруженному мятежу. В НАК призвали Пригожина прекратить противоправные действия.

Комментируя это решение, Пригожин заявил, что его действия – это не военный переворот и не попытка помешать армии. «Это марш справедливости», – говорится в его комментарии, которое распространила его пресс-служба.

Судя по последним данным, подразделения Пригожина взяли под контроль Ростов-на-Дону.

Грозный, Зоя Осколкова

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