В Карачаево-Черкесии раскрыли преступную группу во главе с зампредом правительства. Похищено более 100 млн госсредств

Заместитель председателя правительства Карачаево-Черкесии и еще шесть человек задержаны по уголовному делу о хищении бюджетных средств, выделенных на развитие здравоохранения. Об этом сообщила пресс-служба МВД России. Ущерб оценивается более чем в 100 млн рублей. Имя высокопоставленного фигуранта расследования правоохранители не называют. По данным СМИ и ряда телеграм-каналов, речь идет о зампреде правительства КЧР Ирине Гербековой.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации совместно с МВД России выявлена и пресечена деятельность организованного преступного сообщества во главе с лицом, занимающим должность заместителя председателя правительства Карачаево-Черкесской Республики», – сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Участники преступного сообщества занимались хищением средств федерального бюджета, выделенных по государственной программе развития здравоохранения, в том числе на приобретение лекарственных средств, медицинского оборудования, а также выплату заработной платы медработникам.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества и участие в нем). В рамках расследования дела установлено, что в состав ОПС входили сотрудники и руководители республиканской клинической больницы, а также индивидуальные предприниматели, в том числе работавшие в других регионах Северо-Кавказского федерального округа.

«В результате противоправных действий фигурантов уголовного дела предварительно оцениваемый ущерб превысил 100 млн рублей», – рассказала Волк.

По подозрению в причастности к хищениям задержаны семь человек, добавила она, отметив, что в ходе обысков у них дома обнаружены и изъяты крупные суммы денежных средств.

По ее словам, оперативно-розыскные мероприятия и неотложные следственные действия продолжаются.

Накануне телеграм-канал Baza сообщал, что зампред правительства КЧР Ирина Гербекова стала фигуранткой уголовного дела об организации преступного сообщества. Ее подозревают в организации масштабных хищений в Карачаево-Черкесской республиканской клинической больницы в бытность работы в должности главврача этого медучреждения, отмечалось в сообщении канала.

Москва, Наталья Петрова

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