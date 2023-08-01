В Москве снова сбиты украинские беспилотники

Российские военные сбили три беспилотника ВСУ, отправленных в атаку на Москву и Подмосковье. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что никто не пострадал.

В ночь на 1 августа три украинских беспилотника проникли в воздушное пространство над Московской областью. Один сумел долететь до центра столицы, но ему не позволили довести атаку до финала, сообщили в Минобороны РФ.

«Два украинских БПЛА уничтожены средствами ПВО в воздухе над территорией Одинцовского и Нарофоминского районов Московской области. Еще один беспилотник был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы и, потеряв управление, потерпел крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», – говорится в сообщении МО РФ.

Собянин уточнил, что беспилотник врезался в уже поврежденную прошлой атакой башню комплекса в центре Москвы.

«Один долетел до той же башни в Сити, что и в прошлый раз. Поврежден фасад на уровне 21-го этажа. Нарушено остекление 150 кв м. Информации о пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте происшествия», – написал мэр Москвы в своем телеграм-канале.

30 июля киевский режим пытался атаковать российскую столицу тремя беспилотниками. Один БПЛА уничтожен над территорией Одинцовского района, еще два были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и потерпели крушение на территории комплекса Москва-Сити.

Москва, Наталья Рязанова

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