Минобороны заявило о попытке Украины атаковать Москву тремя беспилотниками

Российские военные сегодня утром пресекли попытку атаки киевского режима тремя беспилотниками по объектам в Москве. Об этом сообщило Минобороны России.

«Один украинский БПЛА уничтожен в воздухе средствами ПВО над территорией Одинцовского района Московской области», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Еще два беспилотника были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы, заявили в Минобороны. Дроны потеряли управление и «потерпели крушение на территории комплекса нежилых зданий Москва-Сити», – отметили в ведомстве.

Ранее мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что ночью была совершена атака беспилотников, в результате которой незначительно повреждены фасады двух офисных башен в «Москва-Сити». «Жертв и пострадавших нет», – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Меж тем, по информации ТАСС, из-за атаки беспилотников в башне «Око-2» в деловом центре «Москва-сити» пострадал охранник. В здании выбиты стекла с первого по четвертый этажи. Также, по данным информагентства, в 50-этажном здании «IQ-квартал» в «Москва-Сити» было нарушено остекленение на пятом и шестом этажах.

Столичный дептранс сообщил о перекрытии движения по Тестовской улице в комплексе «Москва-Сити» и просит водителей выбирать пути объезда.

Надо отметить, что из-за атаки БПЛА на вылеты и прилеты закрывался аэропорт Внуково. Позднее работа аэрогавани была возобновлена.

Москва, Наталья Петрова

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