ВСУ пытались уничтожить дронами два корабля Черноморского флота

Три украинских беспилотных катера попытались атаковать два российских военных корабля в Черном море в 340 км от Севастополя. Моряки уничтожили все три морских беспилотника. Об этом сообщило Минобороны России.

«Сегодня ночью вооруженными силами Украины осуществлена безуспешная попытка атаковать тремя морскими безэкипажными катерами патрульных кораблей «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота, выполняющих задачи по контролю судоходства в юго-западной части Черного моря, в 340 км юго-западнее Севастополя», – сообщается в телеграм-канале ведомства.

Там отметили, что в ходе отражения атаки все три аппарата были уничтожены огнем из штатного вооружения российских кораблей.

«Корабли «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота продолжают выполнять поставленные задачи», – добавили в Минобороны.

Напомним, корабль «Сергей Котов» уже становился объектом атаки ВСУ морскими дронами ночью 25 июля. Тогда корабль пытались атаковать два беспилотных катера в 370 км от Севастополя. Экипаж уничтожил оба аппарата.

Москва, Наталья Петрова

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