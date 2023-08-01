Корабли ВМФ России отбили атаку Киева на гражданские суда в Черном море

Вооруженные силы Украины сегодня ночью безуспешно атаковали российские гражданские транспортные суда, следовавшие к проливу Босфор в юго-западной части Черного моря. Об этом сообщило Минобороны России. Атака велась с применением трех беспилотных катеров, но была отражена.

«Кораблями Военно-морского флота России, сопровождавшими морской транспорт, все катера были своевременно обнаружены и уничтожены», – говорится в сообщении.

Ранее во вторник Минобороны сообщало о попытке ВСУ атаковать тремя морскими дронами два патрульных корабля «Сергей Котов» и «Василий Быков» Черноморского флота в 340 км юго-западнее Севастополя. Все аппараты были уничтожены.

Москва, Наталья Петрова

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