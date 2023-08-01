Обстрел ВСУ повредил два дома и амбулаторию под Брянском

Губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал об обстреле Климовского района с украинской стороны. В селе Чуровичи повреждены два дома, амбулатория, часть села осталась без света.

«Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены два жилых дома, хозяйственные постройки, два легковых автомобиля. Повреждено здание врачебной амбулатории, частично нарушено энергоснабжение», – сообщил глава региона в телеграм-канале.

Богомаз заверил, что оперативные и экстренные службы уже работают на месте происшествия. Когда они закончат свои мероприятия, специальная комиссия оценит ущерб от обстрела и объемы восстановительных работ.

Ранее село Ломаковка осталось без электричества после обстрела ВСУ. Были повреждены четыре домовладения и два автомобиля.

Брянск, Наталья Рязанова

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