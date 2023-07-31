Село под Брянском осталось без света из-за обстрела ВСУ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил об обстреле территории региона с украинской стороны. В результате никто не пострадал, но одно село осталось без электричества.

«ВСУ совершили обстрел села Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела повреждены четыре домовладения и два автомобиля, нарушено энергоснабжение», – говорится в сообщении в телеграм-канале губернатора.

Глава региона заверил, что оперативные службы работают на месте. Бригада энергетиков уже занимается ремонтом линии электропередач.

В ночь на 31 июля украинские войска атаковали Трубчевский район Брянской области с помощью беспилотника. Аппарат ударил по зданию районного УВД.

Брянск, Наталья Рязанова

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