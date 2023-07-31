Дрон ВСУ ударил по зданию полиции в Брянской области, есть разрушения

Украинские войска ночью совершили атаку на Трубчевский район Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Беспилотник ударил по зданию районного УВД. Обошлось без пострадавших, однако есть разрушения.

«БПЛА был совершен сброс на здание районного УВД. Пострадавших нет. Имеются разрушения кровли, окон», – написал глава области в своем телеграм-канале. Сейчас на месте инцидента работают оперативные службы.

Ранее ряд телеграм-каналов сообщили об атаке дрона на здание районного главка полиции в Трубчевске. По данным Mash, повреждение получила кровля здания, выбито шесть окон.

Напомним, утром 30 июля ВСУ обстреляли село Зерново Суземского района Брянской области. Никто не пострадал. Позднее в тот же день под обстрел попал Климовский район. Снаряды разорвались на территории свинокомплекса. Пострадали три сотрудника сельхозпредприятия.

Брянск, Наталья Петрова

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