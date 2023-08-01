Женщину с двумя «коктейлями Молотова» задержали на входе в военкомат Петербурга

В Санкт-Петербурга предотвращена попытка поджога военкомата Кронштадтского и Курортного районов.

По информации «Фонтанки», 53-летнюю жительницу Курортного района с двумя бутылками зажигательной смеси задержали на входе в военкомат днем во вторник, 1 августа.

Охранник учуял исходящий от визитерши запах бензина и остановил ее. В сумке у женщины обнаружили две бутылки с зажигательной смесью. Сейчас задержанную опрашивают сотрудники полиции.

Накануне в Петербурге неизвестный мужчина поджег двери военкомата и попытался протаранить арочные ворота на легковом автомобиле. Об этом сообщала администрация Центрального района Северной столицы. Возгорание на площади 1 кв. м оперативно потушили, а злоумышленника задержали. По данным СМИ, инцидент произошел на улице Чайковского. Мужчина заявил, что атаковать здание ему предложил пользователь мессенджера WhatsApp, представившийся «сотрудником ФСБ».

Ранее сообщалось, что в Феодосии учительница пыталась поджечь военкомат. 51-летняя женщина бросила бутылку с зажигательной смесью в сторону военкомата. Проходившие мимо туристы задержали ее и передали полиции. Как выяснилось позже, женщина стала жертвой операции украинских спецслужб.

Санкт-Петербург, Наталья Петрова

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