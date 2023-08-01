Два дома в Курской области оказались повреждены из-за обстрела ВСУ

Украинские войска обстреляли село Елизаветовка Глушковского района Курской области. Об этом сообщил глава региона Роман Старовойт. Никто не пострадал. Повреждения получили два дома и автомобиль.

«Насчитали 10 прилетов. В результате пострадали 2 домовладения, поврежден 1 автомобиль. Окажем собственникам помощь в ликвидации последствий», – написал Старовойт в своем телеграм-канале.

Ранее сегодня под обстрел ВСУ попало село Чуровичи Климовского района Брянской области. В результате атаки повреждены два дома, амбулатория, часть села обесточена.

Курск, Наталья Петрова

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