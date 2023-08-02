ФСБ поймала тамбовчанина на попытке вступить в ВСУ

Житель Тамбовской области готовился вступить в ВСУ и воевать против российских военных, сообщили в Федеральной службе безопасности. Мужчину задержали при попытке уехать на Украину через Турцию. Теперь ему грозит обвинение в государственной измене.

По данным ФСБ, мужчина вел переписку с украинскими неонацистами, занятыми вербовкой россиян. С апреля по июнь 2023 года тамбовчанин изучал литературу по тактической медицине, полевой фортификации, вооружению и военной технике. Но когда попытался выехать из страны, его задержали.

«В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье ч. 1 ст. 30, ст. 275 УК РФ (приготовление к государственной измене). Следственные действия продолжаются», – сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

В Орловской области спецслужбы задержали мужчину, который собирался воевать на стороне Украины. Он связался с украинскими ведомствами за помощью в выезде из России и прибытии на территорию, подконтрольную киевскому режиму.

Тамбов, Наталья Рязанова

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