Житель Орловской области был задержан за попытку примкнуть к ВСУ

В Орловской области спецслужбы задержали мужчину, который собирался принять участие в боевых действиях на стороне Украины. Об этом сообщили в ФСБ.

По данным правоохранителей, задержанный собирался переехать на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ в составе военизированного объединения, признанного террористической организацией.

Есть сведения, что россиянин обратился в Службу безопасности, Государственную пограничную службу, Государственную миграционную службу и министерство иностранных дел Украины, где получил разъяснения о порядке его действий по выезду из РФ.

«В отношении задержанного следственным территориального органа безопасности возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ», – добавили в спецслужбе.

Орел, Зоя Осколкова

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