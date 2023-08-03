До шести выросло число жертв крушения вертолета на Алтае

Еще одна женщина с тяжелыми ожогами умерла в больнице в Барнауле после крушения вертолета Ми-8. Еще один пострадавший остается в ожоговом центре, и его состояние стабильно, следует из информации минздрава Алтайского края.

«В среду скончалась 63-летняя женщина. Последний из доставленных в Барнаул пострадавших, мужчина, находится в стабильном состоянии в ожоговом центре», – приводит сообщение «Интерфакс».

Перевозивший туристов вертолет Ми-8 авиакомпании «Алтай Авиа» потерпел крушение около села Тюнгур в Республике Алтай. Предварительно, борт при посадке зацепился за электрические провода и загорелся. Вертолет рухнул на землю, несколько человек успели спастись. Четыре человек погибли сразу, еще 10 пострадали.

Четыре человек остались под надзором врачей в больнице Горно-Алтайска. Трех человек с тяжелыми ожогами перевезли в ожоговый центр в столицу Алтайского края, где одна женщина позже умерла.

Барнаул, Наталья Рязанова

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